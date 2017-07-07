Москва, 8 июля, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту крушения легкомоторного самолёта на авиашоу в Тамбове. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет Российской Федерации

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

Напомним, крушение легкомоторного самолёта произошло в Тамбове вечером 7 июля во время авиашоу в честь выпускников государственного университета имени Гавриила Державина.

При выполнении манёвра один из самолётов внезапно потерял управление и рухнул на землю вблизи улицы Набережная. Пилот самолёта, 49-летний Александр Камбаров, погиб на месте.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура установила, что полёт был санкционированным, все разрешительные документы организаторы авиационной части праздника оформили своевременно.