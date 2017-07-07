Симферополь, 8 июля, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Никакие ультиматумы не заставят народ Крыма вернуться под контроль Украины, отказавшейся признать волеизъявление жителей полуострова. Об этом заявил глава республиканского комитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, комментируя одобренный в комитете ПА ОБСЕ проект резолюции о «восстановлении суверенитета» Украины, передаёт телеканал RT.

Митинг в Севастополе, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией

«Никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины», — сказал Смирнов, подчеркнув, что «воссоединение Крыма с Россией — это на века».

Он также отметил, что решения международных организаций неспособны повлиять на результаты референдума 2014 года, на котором более 95% жителей Крыма высказались за вхождение в состав России.

При этом Смирнов заявил, что «отказ Украины признать волеизъявление крымчан является вопиющим нарушением прав человека», и призвал мировое сообщество дать этому оценку, а «не устраняться от крымского вопроса».

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля Общий комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял подготовленный Киевом проект резолюции о «восстановлении суверенитета и территориальной целостности» Украины.

В соответствии с документом ПА заявляет о «полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах её признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь».

Российская делегация голосовала против проекта.