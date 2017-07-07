Нью-Йорк, США, 8 июля, 2017, 00:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует согласование текста конвенции о полном запрете ядерного оружия. Об этом говорится в распространённом заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

Как отмечается, конвенция стала «первым многосторонним юридически обязывающим инструментом в области ядерного разоружения, согласованным за последние 20 лет».

«Согласование документа отражает растущую озабоченность по поводу рисков, связанных с существованием ядерного оружия, а также осознание катастрофических гуманитарных последствий, которые могут возникнут, в случае если ядерное оружие когда-либо будет применено вновь», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что генеральный секретарь выразил надежду, что новый договор «будет способствовать инклюзивному диалогу и возобновлению международного сотрудничества, направленного на достижение давно назревшей цели ядерного разоружения».

Напомним, участники конференции ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия после нескольких недель переговоров на заседании 7 июля в Нью-Йорке согласовали текст документа. Предполагается, что конвенция будет открыта для подписания 20 сентября 2017 года и вступит в силу спустя 90 дней после того, как её ратифицируют 50 стран.

Страны, подписавшие конвенцию, обязуются никогда и не при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также применять из или угрожать их применением.

Стоит отметить, что в переговорах не участвовали главные ядерные державы планеты: Россия, Китая, США, Франция и Великобритания.

Читайте подробнее: Текст конвенции ООН о полном запрете ядерного оружия согласован