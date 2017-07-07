Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 23:56 — ИА Регнум. В Гамбурге число пострадавших в ходе беспорядков полицейских выросло до 196, сообщает полиция города в своём аккаунте в Twitter.

Полиция Гамбурга

В городе продолжаются столкновения участников акций протеста против саммита G20 с полицией.

На улицах Гамбурга горят баррикады, мародёры грабят магазины и поджигают автомобили.

Ранее представители полиции Гамбурга сообщали, что в результате столкновений протестующих с полицейскими ранены 159 сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, несанкционированные акции протеста проходят по всему городу.

Задержаны несколько десятков нарушителей порядка. Сообщается, что агрессивно настроенные группы численностью примерно 350 человек пытались прорваться к зданию, где проходит саммит.

Полицейские применили слезоточивый газ и дубинки, некоторые демонстрации разгоняли водометами.