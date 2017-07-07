Москва, 7 июля, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп «на полях» саммита G20 в Гамбурге решили создать постоянный дипломатический канал для оперативного обмена мнениями по ситуации на Украине, сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Сергея Лаврова, в ближайшее время ожидается прибытие в Москву для консультаций представителя Вашингтона по украинскому урегулированию.

В Гамбурге стороны договорились придерживаться минских соглашений, главной стороной которых является Украина.

По мнению Сергея Лаврова, западные страны осознают нежелание Киева выполнять нормы этого документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге произошла первая встреча президентов России и США, продолжавшаяся более двух часов.