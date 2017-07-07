Псков, 7 июля, 2017, 22:53 — ИА Регнум. У ворот Псковской областной психиатрической больницы №1, расположенной в деревне Богданово под Псковом, сегодня, 7 июля, прошёл пикет в защиту прав работников и пациентов. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском региональном отделении ЛДПР, которое поддержало акцию протеста, около десятка работников требовали отставки главного врача больницы Павла Торкунова.

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В ЛДПР отметили, что сотрудники больницы обратились в партию с просьбой о помощи, поскольку учреждение не обеспечивалось необходимыми лекарствами, одеждой для пациентов и даже простейшими дезинфицирующими средствами.

Из-за этого, как отметили в региональном отделении партии, руководство больницы начало оказывать давление на обратившихся, вплоть до угроз и увольнений.

«Данная ситуация находилась в поле зрения прокуратуры. Были выявлены нарушения, которые касались порядка оформления трудовых договоров. Областная администрация также проводила проверку, но не выявила нарушений. В настоящее время продолжаются необоснованные увольнения сотрудников, в учреждении недостаточно лекарственных препаратов и одежды для пациентов. У сотрудников до сих пор нет копий трудовых договоров», — прокомментировал ситуацию депутат фракции ЛДПР в Псковском областном собрании Сергей Литвиненко.

Отметим, что 5 июля после публикаций псковских СМИ о некачественном оказании медицинской помощи пациентам и неудовлетворительных условиях их содержания в Псковской областной психиатрической больнице побывали члены общественного совета при региональном комитете по здравоохранению и фармации. Главный врач больницы Павел Торкунов заверил, что все пациенты необходимой одеждой обеспечены. «Сказать, что всё новое, нельзя. Трудности, конечно, есть, но мы справляемся», — отметил он.

По его словам, иногда сотрудники больницы и местные жители приносят им ненужную одежду, которую медучреждение отдаёт при выписке гражданам без определенного места жительства и тем, кто поступил на лечение без одежды. Что касается обеспеченности лекарственными средствами, то, по словам руководителя лечебного учреждения, публикации в СМИ не соответствуют действительности.

«Все лекарства, необходимые для оказания профильной медицинской помощи, у нас есть», — подчеркнул главврач больницы.

Также руководитель медицинского учреждения развеял слухи о массовых увольнениях сотрудников. «В больнице есть текучка кадров, но это естественный процесс. В основном уходят по собственному желанию, не выдерживают специфики работы», — сказал Павел Торкунов.

В разговоре с членами общественного совета медицинский персонал также опроверг информацию об их притеснении со стороны начальства, отметили в пресс-службе администрации Псковской области.