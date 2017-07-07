Уфа, 7 июля, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Мэр Уфы Ирек Ялалов объяснил плохую работу ливневой канализации, обострившейся на фоне затяжных дождей и частых затоплений улиц столицы Башкирии, тяжелым наследием и отсутствием средств. Опрошенные ИА REGNUM эксперты видят выход из сложившейся ситуации в решении инфраструктурных проблем города и пересмотре экономических отношений между федеральным центром и регионами.

Mos.ru Ливневая канализация

Почти весь июнь и начало июля жители Уфы жаловались на затопление улиц и дворов дождевой водой. Вода затапливала не только тротуары и парковки, но затекала в жилые дома, магазины, офисные помещения. В адрес столичной администрации в социальных сетях поступали сотни обращений о затоплении дорог.

2017-й: Во всём виноваты решётки

Ответ мэрии был малоутешителен: для того, чтобы город справлялся с ливнями необходимо построить более 300 км ливневой канализации, 100 км открытых водоотводов, а также насосные станции и очистные сооружения, однако на это нужны деньги, а денег нет. Градоначальник Уфы Ирек Ялалов припомнил опыт античных времен и пожаловался на предшественников: «Если 2000 лет назад в Риме, в Древней Греции города начинали строить с ливневки, канализации с водопроводом, мы же вначале дома втыкали 70 лет, потом лепили дороги без ливневок, а теперь удивляемся и хотим, чтобы за год мы все это исправили. 9% уличной-дорожной сети имеют ливневую канализацию. Для того, чтобы решить все эти вопросы нужно минимум 20 млрд рублей и еще лет 5 все это реализовывать».

Коммунальщики также посетовали, что сорванная ветром листва и бытовой мусор забивают дождеприемные решётки, это сокращает принимающую способность ливневых канализаций. Складывается впечатление, что именно решётки могут быть объявлены главными виновницами ежегодных уфимских потопов. На совещании в администрации города Ялалов поручил разработать нормативно-правовую базу того, какими должны быть дождеприемные решетки, чтобы справляться с ливнями. Проект намерены выдвинуть на республиканский уровень.

«Какими бы ни были решётки, они бесполезны, если расположены чуть выше уровня асфальта, как это нередко бывает. Что же касается тяжелого наследия, то при Ялалове это наследие варварски уничтожалось, еще существующие ливнёвки закатывались в новый асфальт без всякого сожаления», — возмущаются некоторые жители города.

2013-й. Клятва мэра Ялалова

Особо памятливые уфимцы обращаюся к событиям 2013 года: «В августе тринадцатого тоже были потопы, тоже назывались цифры, тоже звучали обещания. Прошло четыре года, что изменилось к лучшему? Только хуже стало».

После ливня, который прошел 25 июля, в Уфе затопило улицу Первомайскую. «По всей вероятности, ливневые канализации не справились с таким количеством воды или оказались забиты», — писали СМИ.

Август 2013 года запомнился наводнением в Абзелиловском и Белорецком районах Башкирии. С 3 по 9 августа в Абзелиловском районе выпала двойная норма осадков: размыло дороги и около 10 деревень были затоплены, а порядка тысячи человек были эвакуированы. Всего так или иначе пострадали десятки деревень, более 4,2 тыс. человек.

Предварительный ущерб от потопа составил 260 млн рублей.

Были запрошены средства из федерального бюджета для восстановления объектов ЖКХ и социальной сферы на сумму 8 млн 167,7 тыс. рублей. На восстановление дорог и мостов просили 663 млн 700 тыс. рублей.

19 августа уже в Уфе пешеходы шли по колено в воде, автомобили пробирались сквозь улицы-каналы, а некоторые смекалистые горожане и вовсе проплыли по Уфе на лодках. Горожане сообщали о подтоплении остановок, спасателям приходилось откачивать воду также в подстанции скорой помощи. Основной причиной подтопления стало то, что ливневые канализации не справились с поступающим объемом воды.

«Сеть ливневой канализации, построенная в Уфе в шестидесятые годы прошлого века, не справляется с потоками, — заявили в пресс-службе администрации Уфы. — Она устарела, поскольку не была рассчитана на нынешнюю площадь улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием, а существующий диаметр коллекторов — на большой поток дождевых и талых вод. Кроме того, в годы сооружения дренажных коллекторов не предусматривалось строительство очистных сооружений для ливневых вод», — уточнили в администрации города.

20 августа 2013 года Ялалов пообещал, что более не будет принимать дороги без ливневой канализации и дренажной системы. К этому он призвал и других ответственных чиновников города.

По словам градоначальника, ливневки на улицах города стали строить только два года назад, раньше администрация строго не требовала их наличия, а дорожники прилично на этом экономили. Насколько — не уточнил.

«Без строительства ливневых коллекторов городу Уфе не обойтись, — отмечал Ялалов. — Поводом для акцентирования внимания на данной проблеме стали подтопления территорий в микрорайонах Сипайлово, Нижегородка, Затон, размывы откосов дорог в результате ливня, прошедшего над городом 19 августа».

Однако затапливало дождевыми и талыми водами в Башкирии не только Уфу и не только в 2013 году.

Хроники потопов

2011 год, апрель. Настоящий потоп случился в Салавате. Как рассказал источник в правоохранительных органах, причиной неожиданного потопа стало стремительное таяние снега на полях, которые находятся в непосредственной близости от города. В результате, под водой остались улицы Ленинградская и Губкина. В 2013 году в апреле снова отмечалось полное затопление проезжей части по улице Губкина.

2012 год отличался особой засушливостью, поэтому новостей о затоплении городов не наблюдалось.

2014 год. Циклон, пришедший в Уфу в июне, создал массу проблем для жителей города и оставил много работы коммунальщикам. Главной проблемой города стала вода на проезжей части и тротуарах. В центре ливневая канализация не справлялась с потоком. На периферии же вода просто стояла одной большой лужей.

«Даже где и есть ливневая канализация, никто не отвечает за нее, они стоят все забитые грязью. Кто-то же должен чистить ливневые трубы. такого раньше не было. Все стоки работали», — писали уфимцы

2015 год. В Башкирии затопило город Октябрьский из-за ливня, который шел пять часов подряд 20 мая. Кроме этого в городе был град. Как отмечают пользователи соцсетей, на улицах города воды было по щиколотку и выше. В городе Баймак случился потоп после ливня, обрушившегося на город 30 мая. Как рассказывают пользователи соцсетей, подтопило улицы только центра, тогда как окраины остались не тронутыми водой. Июнь-июль: В очередной раз Уфу затопило после продолжительного дождя. Под водой оказались дороги Сипайлово. По словам уфимцев, аналогичная ситуация наблюдалась и в Черниковке. После ливня на проспекте Салавата Юлаева образовалась большая пробка. От природной стихии снова пострадал город Салават.

2016-й. Новые дома строят без ливнёвок

Апрель. Служба спасения Уфы назвала причину подтопления домов в деревне Федоровка Калининского района. По информации ведомства, вина лежит на застройщике, который построил дома в низине, на заболоченной местности. «Вследствие этого, а также по причине того, что застройщик не выровнял местность, сейчас в район построек, как в чашу, стекаются талые воды. Ситуация не является критической, максимальный уровень воды достигает 25−30 сантиметров, вода в жилые постройки не заходит», — сообщает ведомство. О ливнёвках не пишется, есть ли они там, непонятно. Но даже если и есть — с талыми водами они не справляются.

Сентябрь. Жители дома по улице Мушникова жалуются на потоп. Дело в том, что вода из новых домов на возвышенности стекает под дом и скапливается, превращаясь в большую лужу. Местные жители возмущены: им приходится в буквальном смысле перепрыгивать болотце. В таких неудобствах они обвиняют застройщика, считают, что ливневая канализация обустроена неправильно.

Уфе необходимо решение инфраструктурных вопросов

Политолог Николай Евдокимов напомнил, что столица республики вновь, как и зимой во время заносов, оказалась в центре внимания из-за нестандартных климатических условий. «Очевидно, что городу требуется решение инфраструктурных проблем, в том числе, связанных со строительством ливнёвок, как в новых микрорайонах, так и в традиционных местах жизни и работы горожан. Объективно, мэра столицы Ялалова можно понять — имеющаяся городская инфраструктура досталась ему в наследство с советских времён, десятилетиями в неё не вкладывались необходимые средства. Да и сейчас их, по большому счёту, нет».

Однако это едва ли утешит горожан, полагает эксперт, ситуация аналогичная нынешней была и в прошлые годы. Поэтому то, что озвучил Ялалов для большинства уфимцев не новость. «Хотелось бы видеть уже конкретные результаты. В конце концов, о публичном политике (а мэр крупного города apriori является публичным политиком) судят по делам, а не по умению найти причину тех или иных проблем», — выражает Евдокимов ожидание многих жителей города и республики.

Неожиданное мнение: дайте денег регионам

Политолог Дмитрий Михайличенко напоминает, что подобная картина характерна не только для Башкирии. «Ситуация в субъектах федерации простая: регионы с большим трудом выполняют свои социальные обязательства, а на развитие инфраструктуры городов денег элементарно не остается. Понятно, что крупные застройщики не горят желанием брать на себя такие обязательства и стараются экономить на всем. С сожалением приходится констатировать, что некоторые чиновники уфимской мэрии до недавних пор им всячески в этом потакали», — делает вывод экперт.

Как считает политолог, последние заявление Ирека Ялалова по поводу ливневок в Уфе свидетельствует о том, что сити-менеджер намерен жестко требовать от застройщиков новых кварталов столицы Башкирии выполнение нормативных обязательств. «При этом о том, чтобы оборудовать весь город нормальной системой ливневой канализации речь пока не идет. Ни муниципальный, ни республиканский бюджет этого себе элементарно не могут позволить. Такая ситуация, на мой взгляд, свидетельство неправильной модели взаимоотношений между центром и регионом. Не устаю повторять, но это так: в регионах денег нет, а условия обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей становятся хуже», — заключил собеседник ИА REGNUM.