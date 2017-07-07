Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 22:44 — ИА Регнум. США будут добиваться от России наращивания усилий по вопросу ядерной программы Северной Кореи, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «большой двадцатки» в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Тиллерсона, в ходе встречи состоялся хороший обмен мнениями по теме КНДР. Российская точка зрения, по мнению главы Госдепа США, немного отличается от американской. Тиллерсон выразил намерение продолжать дискуссии по данному вопросу, чтобы попросить Москву «делать больше».

Госсекретарь Тиллерсон отметил, что Россия поддерживает экономические связи с Северной Кореей, хотя официальная позиция Кремля по этому вопросу совпадает с американской.

По словам Рекса Тиллерсона, российская официальная политика заключается в денуклеаризации Корейского полуострова, но есть различия в тактике и в темпах.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге произошла первая встреча президентов России и США.