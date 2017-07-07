Берлин, 7 июля, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Бойкотирующие Катар арабские страны держат паузу, после которой наверняка последует решение не в пользу Дохи, уверен обозреватель немецкой деловой газеты Handelsblatt Матиас Брюггман. «Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал каирскую встречу бойкотирующих Катар государств предрасполагающей к прорыву, однако, правильнее было бы считать наступившую передышку затишьем перед бурей», — пишет он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Аналитик подталкивает читателя к мысли, что не все в регионе зависит от позиции только Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта: «Персидский залив — давняя зона государственных интересов США и без их ведома там ничего не происходит».

Конфликт «арабы против арабов» будет развиваться. Но до того момента, пока Вашингтон не почувствует, что кто-то из опекаемых может выйти из-под контроля, полагает автор. У американцев есть базы и в Саудовской Аравии, и в Катаре, и ссора между ними выгодна Америке только до того момента, пока эти страны покупают у Штатов оружие, «точа зубы» одна против другой.

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«Катарский конфликт, хотим мы этого или нет, следует признать частью трамповской программы «Америка снова станет великой», — считает Брюггман. — Торговля оружием с арабскими странами — это не только доходы в бюджет, но и создание новых рабочих мест, уменьшение безработицы и подъем материального благосостояния американцев, которые постепенно должны отойти от выражения недовольства своим президентом».

«Давить и разрушать страны Персидского залива Вашингтону экономически невыгодно, это позволит укрепиться главному противнику США на Ближнем Востоке — Ирану, — разъясняет ситуацию автор. — Но и дать им слишком подниматься тоже ни к чему: такое государство, как Саудовская Аравия надо держать в узде, чтобы оно не устроило войну. Кризис, по-видимому, ждет эскалация, но в итоге все разрулят те же Штаты: Америке нужно освежить свои имидж миротворца и защитника малышей. Потому она должна будет в итоге поддержать Катар и указать саудитам на то место, которое они должны занимать под солнцем».

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