Вашингтон, 14 июля, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Продолжающиеся угрозы со стороны США в адрес Ирана создают парадоксальную ситуацию, которая заставляет исследователя вспомнить об атаке на Иран, осуществленной спецслужбами Британии и США в 1953 г. Причины конфронтации и развитие отношений Ирана с Западом обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Aljazeera.net Мохаммед Мосаддык

Парадоксальность нынешнего положения дел состоит в том, что президент Ирана Хасан Рухани не оставляет попыток по сближению с США в частности и Западом в целом, что, как ни странно, продолжает встречать враждебную реакцию. Казалось бы, так называемая ядерная сделка предполагает контроль атомной энергетики Ирана международным сообществом и должна снять все обвинения с Тегерана в попытках создать ядерное оружие. Напрашивается вывод, что давление на Иран имеет под собой дополнительные причины.

В качестве аналогии можно указать события 19 августа 1953 года, когда при участии американских и британских спецслужб был свергнут демократически избранный премьер-министр Ирана Мохаммед Мосаддык. Учитывая важное географическое положение Ирана, который занимает центральное место на карте Азии, можно предположить постоянную заинтересованность Запада в дестабилизации этого региона.

Как показывает история, США еще в середине прошлого века препятствовали сближению Ирана как с СССР, так и с Европой. Кроме геополитических, выделяются также экономические выгоды, позволяющие при наличии слабого и управляемого правительства Ирана получать дополнительную прибыль от скупки иранской нефти.

Подробности читайте в статье: Тень Мосаддыка над Рухани

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