Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Первая леди США Меланья Трамп пыталась прервать затянувшиеся переговоры лидеров США и России, но ей это не удалось. Об этом сегодня, 7 июля, рассказал журналистам на брифинге государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который присутствовал на переговорах.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Первая личная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялась сегодня в Гамбурге «на полях» саммита «Большой двадцатки». Российская сторона планировала, что встреча продлится около часа, американская рассчитывала на полчаса. Однако лидеры России и США разговаривали более двух часов.

Тиллерсон, который присутствовал на переговорах, рассказал, что в какой-то момент к беседующим лидерам подошла супруга Трампа Меланья и попыталась прервать встречу, но ей это не удалось, так как двум лидерам было необходимо обсудить много важных вопросов.

Также госсекретарь отметил, что лидеры России и США сразу нашли общий язык и очень не хотели прерывать встречу.

Стоит отметить, что каких-то прорывных заявлений по итогам переговоров Путина с Трампом сделано не было.

Лидеры обсудили ключевые на их взгляд мировые проблемы, затронули все крупные региональные конфликты, зафиксировали разногласия по различным вопросам и договорились о незначительном сотрудничестве.