Москва, 7 июля, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может положить начало процессу прекращения деградации в российско-американских отношениях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Kremlin.ru Владимир Путин, Дональд Трамп

«То, что переговоры продлились дольше запланированного времени — более двух часов — позитивный знак. Диалог велся по самым ключевым вопросам сегодняшней международной и двусторонней повестке — ситуации в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове, борьбы с международным терроризмом и киберпреступностью», — отметил парламентарий.

И этот диалог, как сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, вылился в весьма конкретные договоренности. Конструктива во взаимодействии России и США по этим досье ждут, без преувеличения, во всем мире, подчеркнул депутат.

«Будем надеяться, что настрой на поиск взаимопонимания лидеров России и США, в конечном итоге, приведет к общему знаменателю в сотрудничестве двух стран, а первая их встреча поможет сблизить наши позиции, прежде всего, в вопросах мировой безопасности и борьбы с терроризмом», — заключил Слуцкий.

Ранее Белый дом заявлял, что встреча двух президентов продлится два часа, а в Кремле отмечали, что, несмотря на ограниченность во времени, Путин и Трамп смогут обсудить широкий круг вопросов.

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировали, что оба лидера ориентированы на поиск взаимовыгодных договорённостей, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе брифинга.