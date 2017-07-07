Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин сказал президенту США Дональду Трампу о невмешательстве России в американские выборы. Об этом Лавров заявил журналистам сегодня, 7 июля, «на полях» саммита «Большой двадцатки».

Kremlin.ru Сергей Лавров и Владимир Путин перед началом саммита «Группы двадцати»

«Президент Трамп сказал, что эта кампания приобретает странный характер, потому что за многие месяцы, что эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта… Президент Трамп сказал, что он слышал чёткие заявления президента Путина, что это неправда и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы, и он эти заявления принимает. Вот, собственно говоря, и всё», — рассказал Лавров.

Напомним, ещё в ходе президентской гонки в США, демократы и их кандидат Хиллари Клинтон обвинили Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании. При этом Трампа обвиняли чуть ли не в связях с российскими спецслужбами.

Трампу, неожиданно для многих, удалось выиграть выборы. Однако демократы с победой республиканцев не смирились и продолжили жесткую внутриполитическую борьбу против Трампа и его администрации.

Главным «оружием» в этой борьбе стали обвинения в адрес членов команды Трампа в связях с Россией, а также обвинения в адрес Москвы о якобы российском вмешательстве во внутренние дела США.

Примечательно, что широко растиражированные обвинения до сих пор так и не были подкреплены хоть какими-то доказательствами.