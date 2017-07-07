Ханты-Мансийск, 7 июля, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Инициативу ребят из Югры, которые отдыхают в оздоровительном лагере «Хелиос», поддержали школьники из Тюмени и Уфы, а также юные болгары.

Admhmansy.ru У легендарного памятника солдату-освободителю «Алеше». Пловдив, Болгария

Admhmansy.ru У легендарного памятника солдату-освободителю «Алеше». Пловдив, Болгария

«Когда дети проявляют такие инициативы, переполняет чувство гордости за будущее нашей страны. Я горд, что именно наши ребята осознанно проявили активную гражданскую позицию. Выражаю поддержку решительности наших ребят, особенно учитывая события, которые произошли в столице Болгарии, когда группа вандалов осквернила памятник Советской армии. Своим поступком наши ребята доказали, что молодежь России знает историю своей великой страны, чтит память предков, а значит наше государство, наш город ждет уверенное завтра, и мы уже сегодня можем рассчитывать на подрастающее поколение, опираясь на славные традиции нашей страны», — заявил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Admhmansy.ru У легендарного памятника солдату-освободителю «Алеше». Пловдив, Болгария

Памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» находится в болгарском Пловдиве на холме Бунарджик («Холм Освободителей»).

Напомним, в ночь на 30 июня в Софии осквернен памятник советским воинам, поставленный в благодарность за вклад Советской армии в победу над фашизмом. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство рассчитывает на реакцию властей Болгарии, которые, как ожидает МИД, примут меры для недопущения впредь осквернения памятников, в том числе говорящих об общей памяти народов.