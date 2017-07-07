Великий Новгород, 7 июля, 2017, 21:05 — ИА Регнум. В Великом Новгороде 8 июля с 13:00 будет ограничен доступ в северную часть Кремля в связи с визитом патриарха Московского и всея Руси Кирилла и службой в Софийском соборе. Об этом сегодня, 7 июля, ИА REGNUM сообщили в Новгородском музее-заповеднике.

Софийский собор в Новгородском детинце — самый древний храм России, построен в 1045 — 1050 гг

Время работы объектов музейного показа — Грановитой палаты, Софийской звонницы и Боевого ходя Кремля — также сократится, они будут открыты только до 13:00. Изменятся и маршруты экскурсий по Кремлю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Великий Новгород 8−9 июля. 8 июля в 18:00, в канун дня памяти Тихвинской иконы Божией Матери, глава Русской православной церкви возглавит всенощное бдение в Софийском кафедральном соборе, расположенном в Новгородском кремле. 9 июля в 9:30 патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Никольском соборе Николо-Вяжищского ставропигиального женского монастыря.