Ижевск, 7 июля, 2017, 21:01 — ИА Регнум. В Игринском районе Удмуртии обнаружили нижнюю челюсть шерстистого носорога. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила сотрудник Игринского краеведческого музея Наталья Платонова.

Vk.com/club16282058 Найденная в Удмуртии челюсть шерстистого носорога

По ее словам, находка была исследована палеонтологами. «Смотрите, она перед Вами. Этот зубик, который легко вынимается из челюсти, принадлежал шерстистому носорогу, найденному в Игринском районе. Представляете, какие огромные животные обитали на нашей земле!», — написала Платонова.

В комментариях отмечается, что предположительный возраст находки определили в диапазоне 12−15 тыс. лет назад.

Справка. Шерстистый носорог — вымершее млекопитающее семейства носороговых отряда непарнокопытных. Животное обитало в Европе и Азии, окончательно исчезнув около 8−14 тыс. лет назад. Основными причинами вымирания шерстистых носорогов, как и других животных того периода, считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре.

Внешний облик схож с современными носорогами, но несколько отличается телосложением и деталями строения, и, как понятно из названия, животное было покрыто густой шерстью. Высота его в плечах была около 1,5 метров, достигая у крупных особей 1,9 — 2 метров, длина тела — до 4,5 метров. Люди охотились на шерстистых носорогов, что могло ускорить исчезновение вида.

Vk.com/club16282058 Челюсть в руках ученого

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2015 года в Якутии обнаружилась сенсационная находка — хорошо сохранившаяся в вечной мерзлоте туша детеныша шерстистого носорога. Детеныша назвали Сашей и передали в якутскую Академию наук. Уникальность находки в том, что останки детеныша носорога никогда прежде не выявлялись. По словам охотника, обнаружившего тушу, она была наполовину объедена, но та часть, которая находилась в наледи, хорошо сохранилась. То, что это носорог, смогли определить по рогам на верхней челюсти.

В июне 2007 года также в Якутии найдена туша взрослого шерстистого носорога. На тот момент она стала третьей находкой подобного рода из известных науке. Постановлением правительства республики, нашедшим тушу выделили вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Однако в сентябре того же года ценнейший экземпляр был похищен со склада в поселке Черский, принадлежащий индивидуального предпринимателю. На складе находка ожидала освидетельствования учеными и дальнейшей передачи в Музей мамонта. Туша была найдена спустя полгода — в марте 2008-го на 19-м км трассы Черский — Билибино. Злоумышленники, видимо, не сумев продать 800-килограммовые останки животного, просто бросили их и сбежали. В итоге находку передали в Музей мамонта в Якутске.