Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 21:01 — ИА Регнум. В ходе переговоров на саммите G20 в Гамбурге президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о том, чтобы ускорить процедуру назначения новых послов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 июля, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время брифинга для журналистов по итогам встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

ИА REGNUM США — Россия

«Условлено ускорить прохождение процедур, необходимых для назначения новых послов США в России и России в США», — заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что в ходе переговоров также поднимался вопрос российской дипломатической собственности в США.

«Поднимался — мы будем продолжать добиваться восстановления справедливости», — отметил министр, добавив, что если переговоры продолжатся, то удастся выйти на позитивный результат по этому вопросу.