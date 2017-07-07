Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 20:58 — ИА Регнум. В ходе переговоров президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о создании совместной двухсторонней рабочей группы по проблемам кибербезопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 июля, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время брифинга для журналистов по итогам встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Киберпреступник

«Условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая и борьбу с терроризмом, борьбу с организованной преступностью, с хакерством во всех его формах, станут предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях будет создана совместная двухсторонняя рабочая группа», — заявил Лавров.

По словам министра, президенты сошлись с тем, сфера кибербезопасности становится всё более рискованной: в ней рождаются новые угрозы, включая террористическую угрозу, угрозы в других областях организованной преступности, и «угрозы нормальному функционированию обществ».

В числе последних Лавров указал проблемы детской порнографии, педофилии и так называемых «суицидных» сетей.