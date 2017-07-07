Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 20:40 — ИА Регнум. В ходе переговоров между президентом России Владимира Путина и президентом США Дональдом Трампом лидерам государств удалось договориться о деэскалации на юго-западе Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 июля, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время брифинга для журналистов по итогам встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Минобороны России Сирия

«Договорились о некоторых вполне конкретных вещах. Буквально сегодня в столице Иордании, Аммане, завершили работу эксперты США, России и Иордании — они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии», — заявил Лавров.

По его словам, речь идёт о районах Дэра, Кунейтра и Сувейда.

В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля.

«США и Россия взяли на себя обязательство обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся, обеспечивать гуманитарный доступ, наладить контакты между оппозиционерами, которые в этом регионе находятся, и мониторинговым центром, который создаётся в столице Иордании», — подчеркнул министр.

При этом, по его словам, на первых порах безопасность вокруг этой зоны деэскалации будет обеспечиваться с использованием сил и средств «российской военной полиции при координации с иорданцами и американцами».