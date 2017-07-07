Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировали, что оба лидера ориентированы на поиск взаимовыгодных договорённостей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 июля, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время брифинга для журналистов по итогам встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Mid.ru Сергей Лавров

«Была продолжительная, очень конкретная беседа. Моё ощущение, что подтвердилось, что президенты движимы национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договорённости, а не разыгрывать конфронтационные сценарии», — заявил Лавров.

Комментируя длительность переговоров, Лавров отметил, что «если президенты видят, что есть вопросы для обсуждения, время здесь не играет решающего значения».