Комрат, Молдавия, 7 июля, 2017, 20:30 — ИА Регнум. «Высокопоставленные кишиневские чиновники, кажется, устроили соревнование, кто из них сделает наиболее оскорбительный месседж в адрес Гагаузской автономии», — заявила 7 июля башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, комментируя серию антигагаузских заявлений молдавских политиков и чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gagauzmedia.md Гагаузский национальный костюм

Особенно «отличился» в этом занятии, по словам Влах, член Высшего совета магистратуры Молдавии Тео Кырнац, который «договорился до того, что отказал гагаузам в праве называться народом». «Мы понимаем, что за этим и многими другими провокационными заявлениями стоит задача любой ценой сорвать принятие пакета законопроектов, направленных на укрепление особого правового статуса Гагаузии», — отметила башкан.

«Считаю важным напомнить, что соответствующие законодательные инициативы были разработаны совместной межпарламентской группой с участием депутатов парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии при активном посредничестве международных экспертов. Затягивание рассмотрения данных инициатив либо их принятие в усеченном виде нанесет непоправимый урон авторитету молдавских властей и подорвет доверие к официальному Кишиневу со стороны международных партнеров», — подчеркнула она.

Влах обратилась ко всем политическим силам, представленным в парламенте Молдавии, с призывом «не спекулировать на гагаузской тематике и не лепить из жителей автономии образ «пятой колонны» и «внутренней угрозы», а также незамедлительно включить пакет законодательных инициатив, касающихся статуса Гагаузии, в повестку дня ближайшего заседания и принять их в предложенной авторами законопроекта редакции.

Как сообщало ИА REGNUM, на слушаниях в парламенте Молдавии член Высшего совета магистратуры республики Тео Кырнац заявил что понятия «гагаузский народ» и «гагаузская земля» являются «неконституционными». По его словам, государствообразующим элементом в Республике Молдова является народ, и «ни в коем случае не может быть речи о гагаузском народе». Использование термина «народ Гагаузии», добавил он, является «антиконституционным» и «ведет к сепаратизму». Член Высшего совета магистратуры Молдавии также заявил, что неконституционным является и закрепленное в молдавском законе об особом правовом статусе Гагаузии название автономии «Гагауз Ери» («Гагаузская земля»). «Никакой гагаузской земли нет. Есть земля Республики Молдова», — отрезал Кырнац.