Ленинградская область, 14 июля, 2017, 03:16 — ИА Регнум. Стоит обратить внимание на примененное к определению отходов слово «разнородное», ибо в нем таится серьезная опасность. Предложенная на данный момент схема сжигания отходов представляет серьезную опасность, особенно при невыясненном составе сжигаемых отходов. В случае неправильно подобранного режима количество выделенных в атмосферу токсичных составляющих значительно превысит предельно допустимую концентрацию, а мусоросжигательный завод вместо утилизации отходов начнет работать как установка по загрязнению окружающей среды. Загрязнению, распространяющемуся с ветром и осадками на огромную территорию.

Джузеппе Арчимбольдо. Воздух (фрагмент). 1566

А ведь отходы, будучи рассортированы, могут представлять собой источник необходимых для нового производства ресурсов. Этот подход, так называемый рециклинг, уже довольно успешно используется в разных странах мира. Требующий некоторой предварительной подготовки, рециклинг дает огромный выигрыш как в сохранении окружающей среды, так и в возможности использования, казалось бы, бесполезного мусора в различных областях производства.

Подробности читайте в статье: Красный Бор: беда не минует без Путина?

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