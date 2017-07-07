Улан-Батор, 7 июля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. 7 июля, в 22:00 часа по местному времени по всей стране закрылись избирательные участки, и завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов в Монголии.

Mark Fischer Лучники

После закрытия всех избирательных участков Главный избирательный комитет Монголии огласил предварительные итоги: явка во втором туре составила 60,4%. Таким образом выборы в соответствии действующим законодательством считаются состоявшимися.

Как сообщил председатель Главного избирательного комитета, окончательные итоги будут оглашены в субботу, 8 июля, после подсчёта голосов избирателей, живущих за границей. По его словам, бюллетени будут доставлены в Монголию на самолете.

Согласно законодательству о выборах, после закрытия избирательных участков, в 23:00 по местному времени Главный избирательный комитет должен огласить предварительные итоги. Но комитет не выступал с официальным заявлением до 00:00 часов. Тем временем у здания комитета собрались члены Демократической партии, они митинговали и требовали, чтобы Миеэгомбо Энхболд признал свой проигрыш.

По некоторым данным, кандидат от Демократической партии Халтмаа Баттулга около 50% голосов.

Оглашение официальных итогов, подтверждение победы одного из кандидатов и сама инаугурация должны состояться до начала национального праздника Надома. Согласно законодательству, церемонию открытия самого большого национального праздника 11 июля должен проводить уже новый президент.

Отметим, в первом туре президентских выборов против всех проголосовали около 1,3% избирателей или более 18 тыс. человек. Во втором туре количество проголосовавших против всех, по некоторым данным, выросло до 96 тыс. Это связано с активной работой протестного движения в стране. Сторонники ассоциации «Белый выбор» пытались сорвать голосование и добиться проведения повторных выборов президента.

Напомним, первый тур выборов в Монголии состоялся 26 июня. За пост главы государства боролись кандидаты от трех политических партии, представленных в парламенте: Монгольской народной партии, Демократической партии и Монгольской народной революционной партии.

По итогам президентских выборов, явка на которых составила 66,5%, никто из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50% голосов, необходимых для избрания.

В связи с этим в Монголии был назначен второй тур голосования, в который прошли Миегомбо Энхболд, кандидат от Монгольской народной партии, нынешний спикер парламента, и кандидат от Демократической партии, Халтмаа Баттулга.