Москва, 7 июля, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Региональные координаторы и члены общественных советов проекта «Единой России» «Старшее поколение» провели мониторинг состояния учреждений социального обслуживания для пожилых граждан. Данные мониторинга будут переданы в Министерство труда и социальной защиты для их учета в Федеральной программе по ликвидации очередности в стационарные организации социального обслуживания и созданию в них новых мест. Об этом заявила координатор партийного проекта «Старшее поколение» Галина Карелова на первом заседании общественного совета проекта «Единой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шахматы

Галина Карелова отметила, что 71 регион уже предоставил сведения, данные из остальных регионов еще продолжают поступать.

«По полученным данным, необходимо реконструировать либо капитально отремонтировать порядка ста зданий в 25 субъектах Российской Федерации», — уточнила Галина Карелова.

Координатор партийного проекта также напомнила, что проект «Старшее поколение» работает с 2013 года.

За это время в нем появилось много новых направлений, которые получили серьезное развитие. В их числе — обучение пожилых людей компьютерной грамотности, развитие гериатрической помощи, решение проблем занятости и трудоустройства пожилых людей, внестационарные формы ухода за пожилыми людьми, организация их досуга, развитие «серебряного» волонтерства и т.д. Сенатор отметила также, что увеличилось количество регионов, участвующих в проекте — сегодня их уже 77. Однако, подчеркнула она, важно привлечь к участию в проекте все регионы, поскольку в его рамках решение проблем пожилых людей может быть ускорено.

В этой связи Галина Карелова подчеркнула, что инициированная «Единой Россией» федеральная программа по ликвидации очередности в стационарные организации социального обслуживания и созданию в них новых мест уже готовится к принятию. В регионах разработаны соответствующие «дорожные карты». Мониторинг состояния стационарных учреждений социального обслуживания, который был проведен в рамках партпроекта по всей стране, поможет уточнить финансовую составляющую проекта.

В свою очередь председатель Общественного совета партпроекта Антон Дроздов рассказал, что по итогам первого заседания общественного совета намечены мероприятия, которые будут реализовываться в рамках партпроекта в следующем полугодии.

«В ходе заседания высказано множество предложений. В их числе предложение о проведении круглого стола по вопросам развития информационных технологий для пожилых людей, развития волонтерского движения среди пожилых людей (так называемого «серебряного» волонтерства), вопросы социального обслуживания, подготовка и реализация программы по приведению в соответствие требованиям стационарных учреждений социального обслуживания для старшего поколения. Все эти предложения будут обобщены в течение недели и включены в план работы», — резюмировал Антон Дроздов.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Старшее поколение», реализация которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие Правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и так далее) на 2018−2022 годы.