Москва, 9 июля, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Азиатское энергетическое кольцо можно считать прошедшим предварительные испытания на участке энергопоставок российский Дальний Восток — КНР. Огромное количество технических задач, которые пришлось решить, и политико-экономических препятствий, которые удалось преодолеть, показали, что нынешние российские энергетики способны справиться с широчайшим спектром сложности, выгодно используя имеющиеся у них преимущества. Так что претензии к имеющимся на данный момент препятствиям по поводу организации данного проекта — это претензии политического характера. Взаимоотношения азиатских стран настоятельно требуют улучшения и преодоления взаимной настороженности, а в некоторых случаях и враждебности.

Марина Брутян

Тем не менее, поскольку проект АЭК завязан на энергетические интересы почти половины земного шара, всем потенциальным участникам стоит приложить максимальные усилия для его реализации. Кроме всего прочего, это было бы хорошим ответом на исправление ресурсного перекоса в сторону так называемого «золотого миллиарда» нашей планеты.

Подробности читайте в статье: Энергетика России как основа Азиатского энергокольца

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