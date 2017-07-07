Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своей встречи 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге не стали отвечать на вопросы журналистов.

Kremlin.ru Владимир Путин, Дональд Трамп

По информации газеты «Известия», на встрече президентов присутствовали несколько десятков сотрудников различных СМИ.

Президенты России и США сделали краткое заявление о важности их первого диалога и этим ограничили своё общение с прессой.

Когда сотрудники СМИ всё же продолжали задавать им вопросы, Владимир Путин и Дональд Трамп никак на них не отреагировали и продолжали общаться друг с другом вполголоса.

Затем журналисты покинули помещение и встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продолжилась в закрытом режиме.

Напомним, 7 июля в Гамбурге на полях саммита G20 произошла первая личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Международный саммит G20 в Гамбурге продлится до 8 июля.