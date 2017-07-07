Москва, 7 июля, 2017, 18:43 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 7 июля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Москве

Сообщается, что штормовое предупреждение будет действовать до 21:00. В столице ожидается сильный ветер с порывами более 15 м/с.

Автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам — избегать парковых зон и шатких конструкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выходных — 8 и 9 июля в Москве ожидается дождливая погода с температурой на 4−6 градусов ниже нормы.

Синоптики обещают, что летняя погода придёт в Центральную Россию к 12 июля.