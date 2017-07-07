Москва, 7 июля, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий требования к прохождению предполетного досмотра авиапассажиров, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. В случае отказа пассажира от предполетного досмотра договор его воздушной перевозки будет считаться расторгнутым.

Зал ожидания

Кроме того, в Воздушный кодекс вводится новая статья: «Предполетный и послеполетный досмотры», прописывается, что они обязательны для экипажа и пассажиров. Также будет проводиться досмотр воздушного судна, его бортовых запасов, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, а также грузов и почты.

Прописываются и случаи проведения послеполетного досмотра пассажиров и воздушных судов. Например, в случае получения оператором аэропорта, аэродрома или перевозчиком «информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства в целях выявления физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства».

Одновременно устанавливается, что проведение предполетного и послеполетного досмотров возможно при осуществлении оперативно-разыскной, уголовно-процессуальной и иной деятельности уполномоченными на то лицами.