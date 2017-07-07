Симферополь, 7 июля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Чиновники администрации Симферополя разрабатывают программу реновации ветхого жилья наподобие той, что принялись с размахом реализовывать в Москве. Об этом по итогам совещания по вопросу модернизации многоквартирных жилых домов заявила 7 июля главный архитектор крымской столицы Ирина Иванова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации крымской столицы.

Марина Каширская ИА REGNUM Старый дом

Читайте также: Путин подписал закон о реновации жилья в Москве

«Администрацией города начата работа в направлении реновации ветхих домов, эта тема очень важна и актуальна для нашего города, необходимо принимать кардинальные меры. Существуют определённые методы реновации жилья. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа по данному вопросу. Для успешной реновации аварийного жилья к каждому дому должна быть подобрана своя оптимальная методика, с учётом особенностей грунта, сейсмики, грунтовых вод и ряда других нюансов», — отметила Ирина Иванова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа реновации жилого фонда в Москве предполагает расселение и снос ветхих пятиэтажек, которые не подлежат капитальному ремонту. Закон был принят Госдумой РФ 14 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня. 1 июля его подписал президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Реновация против жителей: Москва ответила на проект мэрии — фоторепортаж