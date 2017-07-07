Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Проблема ядерной программы КНДР является очень острой, но терять из-за неё самообладание нельзя, заявил 7 июля президент России Владимир Путин в ходе встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в рамках саммита G20 в Гамбурге.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Мун Чжэ Ином

Российский президент, обсуждая тему северокорейских ракетно-ядерных испытаний, подчеркнул, что в этой сфере надо действовать прагматично и очень аккуратно.

При этом Владимир Путин отметил, что очень рад возможности обсудить перспективы этой ситуации с президентом Южной Кореи.

Со своей стороны президент Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина посетить Южную Корею, пообещав обязательно принять участие в работе экономического форума во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, международный саммит G20 проходит в ФРГ в городе Гамбурге. Мероприятия саммита будут проводиться 7 и 8 июля.