Ярославль, 7 июля, 2017, 17:31 — ИА Регнум. 7 июля Избирательная комиссия Ярославской области приняла решение известить кандидата на должность губернатора Олег Виноградова о том, что он не сдал необходимые для регистрации документы. В связи с этим он не сможет быть зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области.

Ярославский облизбирком

«Сегодня мы приняли извещение и вызвали его на комиссию, но Виноградов не пришёл. Он не досдал необходимые документы: подписи муниципального фильтра, документы со списком кандидатов в члены Совета Федерации, ещё некоторые справки. Никаких жалоб от кандидата Виноградова в комиссию не поступало. На основании отсутствия целого пакета документов от кандидата Виноградова, мы будем выносить на заседание комиссии 11 июля вопрос об отказе ему в регистрации», — рассказал председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

По словам Олега Захарова, у остальных кандидатов на пост главы региона препятствий для регистрации не обнаружено. Все документы сданы, подписи муниципального фильтра собраны.

«У одного из кандидатов была ошибка в названии представительного органа, депутат которого подал за него подпись, сегодня была рабочая группа, на неё прибыл данный депутат и вопрос был решён. 5 кандидатов выходят на регистрацию», — рассказал Олег Захаров.

Таким образом, есть все основания предполагать, что кандидатами в губернаторы Ярославской области станут врио главы региона Дмитрий Миронов («Единая Россия»), депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев («ПАРНАС»), депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР), депутат областной думы Михаил Парамонов (КПРФ), и вологодский безработный Кирилл Панько («Коммунисты России»).