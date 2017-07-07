Манила, 7 июля, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Полиция Филиппин изъяла 70 мертвых морских черепах бисса, которые находятся под угрозой исчезновения, арестованы двое подозреваемых, 7 июля сообщает Agence France-Presse.

Silke Baron Черепаха бисса

Полиция задержала подозреваемых 6 июля у побережья города Думаран, расположенного на острове Палаван, заявил представитель полиции Арнель Багона.

Подозреваемые сообщили, что планировали доставить мертвых морских черепах на остров Балабак, расположенный примерно в 400 км к югу от Думарана, добавил Багона.

Задержанным могут предъявить обвинения в продаже животных, находящихся под угрозой исчезновения. Согласно филиппинскому законодательству, подозреваемым может грозить 20 лет лишения свободы и штраф в размере $99 тыс.

Tom Doeppner Черепаха бисса

Напомним, согласно данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов морские черепахи бисса находятся под угрозой исчезновения, поскольку панцирь биссы идет на производство черепаховой кости, из которой изготавливают украшения.

С 1973 года торговля продукцией из черепашьей кости запрещена Конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения.