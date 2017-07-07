Чебоксары, 7 июля, 2017, 16:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах чиновники продолжают выходить на прямые линии с народом. Общение проходит по графику, давая возможность жителям заранее пометить даты в своих календарях и попасть на телефонный «приём». На этой неделе главным за прямую связь с населением был заместитель мэра по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов. Хотя телефон не разрывался от звонков, как это всегда бывает на прямой линии с главой администрации Алексеем Ладыковым, но эмоций было меньше, диалоги короче и вопросы локальнее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Замглавы администрации Чебоксар Анатолий Павлов

На прямую линию поступило 17 звонков, из них большинство касалось завершения строительства многоквартирных домов. Лидером жалоб стал недострой по проспекту Тракторостроителей, 11a: строительство дома «не заканчивается уже три года», «везде отписки», хотя все квартире в доме проданы и «не понятно, где деньги».

Анатолий Павлов признал, что были «определённые сложности» у застройщика, в том числе относительно разрешительной документации, сейчас остались «незначительные работы».

«Этим незначительным работам уже год. Почему администрация не помогает, не чувствуем поддержки?», — вздохнул горожанин. Ему вторили другие дольщики: «Не знаю, почему не сдают, всё же почти готово. Там уже две семьи живут с марта. Как они живут без воды?».

Горячие головы заместитель мэра остужал фактами. Он напомнил, что первоначально застройщиком проблемного дома был «Честр», который не выполнил взятых на себя обязательств. Сейчас застройщиком является «Алза».

"Говорит о том, что совсем ничего не изменилось, некорректно. Уже проведены строительно-монтажные работы. Работаем с застройщиком и требуем, чтобы он достроил дом в кратчайшие сроки. Договорились, что будет сдавать его в III квартале», — сказал Анатолий Павлов.

В очередной раз серия звонков поступила от дольщиков микрорайона «Солнечный»: «три дома построены», но город не подписывает акты ввода в эксплуатацию. И осторожно интересовались, «не опасно ли в этот микрорайон вкладывать деньги». В мэрии поясняют, что застройщик не выполнил своих обязательств по благоустройству: нет ни пешеходной дороги к домам, ни подъездных путей.

«Не решён вопрос доступности. Сегодня нет условий, чтобы добраться до квартиры: в микрорайоне нет ни пешеходной дороги, ни автомобильной. Ранее застройщик не смог договориться с жителями домов по проспекту Тракторостроителей о дороге через дворы. В результате достигнута договоренность о строительстве в этом году временной дороги — как только она появится, подпишем акт ввода в эксплуатацию», — пообещал Анатолий Павлов.

В мэрии отмечают, что в настоящее время разработана проектная документация о строительстве постоянной дороги в микрорайоне, муниципальные власти рассчитывают на федеральное финансирование в 2018 году.

Ещё одной точкой социального напряжения стал дом по улице Афанасьева, поз. 2 (микрорайон «Синяя птица»). «Ждем дом уже два года, как застройщик не обанкротился», — беспокоились жители.

Замглавы администрации пояснил, что «другой застройщик включился»:

«Не переживайте, объект введём. Хотели до конца июня все завершить, но уперлись в благоустройство. Это один из основных моментов, сейчас эти работы выполняются. Планируем ввести объект в августе».

Внимание мэрии обратили на «незаконным образом» строящееся кафе по улице Гражданской. Павлов подтвердил, что «разрешение не получено, и это административное правонарушение, будем принимать меры». Пожаловались и на то, что недалеко на базе сжигают мусор, в результате уже несколько раз пришлось вызывать пожарных и полицию. Своей просьбой озадачила жительница по улице Гладкова, попросив перевести противотуберкулёзный диспансер в другой район. Данный микрорайон сейчас активно развивается, в скором времени появится школа, а это значит, что будет много детей.

«Больные свободно ходят по району, а у нас много детей. Мы не защищены», — поясняла горожанка.

В мэрии пообещали передать обращение в Минздрав Чувашии. И уже после звонка чиновники, дискутируя по данному вопросу, вспоминали, что в советское время такие диспансеры «строили на отшибе», и в Чебоксарах «диспансер давно был», но сегодня «город растёт», окраины заселяются.

Жильцы новых домов по проезду Соляное попросили построить аптеку и магазин, так как «до цивилизации далековато», а в микрорайоне «Волжский блюз» беспокоились, не начнут ли застраивать территорию по улице Сельская. Жительница дома по улице Гайдара пожаловалась на отсутствие «и при Федорове (первый президент Чувашии Николай Федоров), и при Емельянове (экс-глава администрации Чебоксар Николай Емельянов), и при Игнатьеве (глава Чувашии Михаил Игнатьев)» ливневой канализации, в результате «со всего района течёт вода сюда, и дорогу размывает».

Житель дома по улице 1-я Чапаева начал с позитивной ноты, поздравив Анатолия Павлова с прошедшим днём рождения. И с прискорбием заметил, что «жить становится все тяжелее и сложнее», так как не понятно, что будет с их домом.

«Всё говорят, что снесут и построят новый. Вот сколько вам лет — столько нас и сносят. Осталось по нашей линии семь домов», — сказал чебоксарец.

«Застройщики идут поэтапно, сейчас там нет единого застройщика Скорее всего, ваши дома подпадают под автомобильную дорогу. Выясним, сообщим», — пообещал Анатолий Павлов.