Белгород, 7 июля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Докторская диссертация министра культуры РФ Владимира Мединского «воспринимается как познавательное, занимательное чтение, но не более того». Такое мнение в ходе дискуссии на заседании диссертационного совета Белгородского госуниверситета, который 7 июля рассматривал вопрос о лишении Мединского докторской степени, высказала профессор Наталья Бросова.

Yugopolis.ru Владимир Мединский

По мнению доктора философских наук, отдельные выводы, сделанные Мединским в своей работе, «несколько поверхостны».

«Автор не освоил научную терминологию, и его диссертация воспринимается как познавательное, занимательное чтение, но не более того», — цитирует Бросову «Интерфакс».

Именно Наталья Бросова оказалась в числе трех членов диссертационного совета, которые воздержались при голосовании. Остальные 19 ученых высказались за подтверждение докторской степени Мединского.

Как сообщало ИА REGNUM, докторскую диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» Владимир Мединский защитил в 2011 году. Позже историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий заявили, что работа Мединского «ненаучна» и потребовали лишить его степени доктора наук.

Рассмотреть диссертацию Мединского удалось лишь с третьей попытки. Изначально работу направили в Уральский федеральный университет, однако там ее не рассмотрели из-за занятости министра. Затем работу отправили в МГУ, однако в вузе отказались ее рассматривать. Наконец, в июне диссертация министра культуры была, по решению ВАК, передана в диссертационный совет Белгородского университета.

Члены диссовета обсуждали вопрос о диссертации министра около двух с половиной часов, хотя ранее комиссия совета уже вынесла предварительное заключение: претензии в «ненаучности» не обоснованы, признаков плагиата в работе нет. В итоге диссовет вынес решение — оснований для удовлетворения требований о признании диссертации ненаучной нет.