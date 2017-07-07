Бангкок, 7 июля, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Действия правительства Таиланда, направленные на пресечение контрабандных поставок слоновой кости, привели к значительному сокращению объема контрабанды, заявили представители полиции Таиланда, 7 июля сообщает Associated Press.

Quinn Dombrowski

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С января текущего года правоохранительные органы изъяли только два бивня слона и 422 фрагмента слоновой кости, в аналогичный период 2016 года полиция обнаружила 99 бивней и 22 фрагмента слоновой кости.

Сокращение объема контрабандной слоновой кости показало эффективность мер, принятых правительством Таиланда, заявил генерал полиции Чалермкиат Сриворакан.

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Напомним, ранее считалось, что в Таиланде находится крупнейший черный рынок слоновой кости в мире, однако новые законы против контрабанды, принятые в период с 2014 года по 2015 год, изменили ситуацию. Правоохранительные органы пресекают нелегальные поставки африканской слоновой кости.