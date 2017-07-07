Тула, 7 июля, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Китайская народная республика и Тульская область планируют развивать сотрудничество в самых разных сферах. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось 6 июля на встрече главы региона Алексея Дюмина с заместителем председателя Китайского общества дружбы с зарубежными странами госпожой Дэн Жун. В составе иностранной делегации — представители Китайского общества дружбы с зарубежными странами и Посольства КНР в России.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Встреча главы региона Алексея Дюмина с заместителем председателя Китайского общества дружбы с зарубежными странами госпожой Дэн Жун

«Последние годы мы наблюдаем период активного взаимодействия и углубления стратегического партнёрства наших стран. В рамках визита в Россию лидера КНР Си Цзиньпина в начале этой недели были проведены важные деловые и культурные мероприятия. И перед нами стоит задача руководствоваться тем примером открытого и доверительного диалога, который подают наши национальные лидеры», — отметил Алексей Дюмин, открывая встречу.

Губернатор отметил, что в Тульской области заинтересованы в развитии взаимодействия с китайским бизнесом. Он заверил: в регионе готовы предоставить всю информацию по конкретным индустриальным площадкам и интересным для инвестиций проектам, чтобы китайские компании могли их изучить и определить для себя направления возможного сотрудничества с Тульской областью.

Как отметил Алексей Дюмин, сегодня на территории работают более 200 иностранных компаний, в том числе компания «ЕвроХим», которая на полях Петербургского международного экономического форума заключила стратегическое соглашение с крупнейшей химической китайской компанией «ХэмЧайна» по созданию нового производства на территории Тульской области.

Госпожа Дэн Жун сообщила, что Китайское общество дружбы с зарубежными странами занимается реализацией конкретных совместных проектов. Она напомнила о недавней встрече руководства тульского региона с китайской компанией «Поли-Групп» и отметила, что компания готова к сотрудничеству и намерена приступить к реализации проектов в ближайшее время. Прежде всего, речь идёт о строительстве автодороги и жилья экономкласса.

Всего же, по мнению Дэн Жун, КНР и Тульская область могут сотрудничать сразу по нескольким направлениям. Так, она предложила организовать бесплатное обучение тульских студентов в объединённом университете Китая. Алексей Дюмин эту идею поддержал, отметив, что необходимо рассмотреть и вопрос о возможности обучения китайских студентов в тульских вузах — тем более что Тульский государственный университет стал опорным вузом России.

«Как мы выстроим отношения между молодыми поколениями России и Китая, так и дальше будет развиваться взаимодействие между нашими странами», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Дэн Жун также предложила организовать культурный обмен, пригласив тульские творческие коллективы к участию в ежегодном Пекинском музыкальном фестивале. Глава региона, в свою очередь, отметил, что Тульский край всегда рад принимать китайских гостей.

«Мы будем рады, если и ваши коллективы примут участие в наших мероприятиях, в том числе фестивалях. Более того, мы готовы разработать специальные туристские маршруты для делегаций КНР с посещением самых знаковых исторических мест региона — Тульского кремля, музея-усадьбы «Ясная Поляна», музея-заповедника «Поленово», музея оружия, Куликова поля», — сказал Алексей Дюмин.

Более детально направления сотрудничества между Тульской областью и КНР будут проработаны в ближайшее время — соответствующее поручение губернатор намерен дать правительству региона.