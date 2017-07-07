Луганск, 7 июля, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Подтягивать новые силы продолжает к линии фронта Киев, заявил 7 июля официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

По его словам, ВСУ начали стягивать значительные силы в районе населенного пункта Желобок: бронетехнику, реактивную артиллерию, артиллерийские орудия, а также подразделения Вооруженных Сил. Так, 93-я бригада ВСУ усиливается подразделениями 58-й бригады и добровольческими батальонами.

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Марочко добавил, что в данном районе украинские силовики также проводят укрепление своих позиций. Он отметил, что Киев планирует «масштабные кровавые провокации с массовыми человеческими жертвами» в преддверии саммита G20.

Напомним, ранее представители ЛНР заявили, что Киев придерживается «неконструктивной» позиции по Минским соглашениям, показывая свою агрессивную позицию в ходе встреч Трехсторонней контактной группы в Минске.

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