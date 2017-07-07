Москва, 7 июля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Не успели рынки порадоваться за восстановление сил котировок нефти, которые недавно продемонстрировали самый длительный период непрерывного роста за последние пять лет, как актив накрыла новая волна продаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

ptra Нефть

«Первое, что бросается в глаза — это уровень, на котором остановился подъем. Именно на подходе к ключевой отметке 50 быки спасовали и передали инициативу медведям, которые снова тянут Brent на дно.

На этот раз Штаты не помогли, а, наоборот, ускорили нисходящее движение цен. Проигнорировав ощутимое снижение запасов черного золота, игроки сконцентрировались на показателях добычи, которая возобновила рост. Хотя трейдеры рассчитывали на влияние тропического шторма Синди», — пояснил эксперт.

Но самое главное, по его мнению, «дальнейшее наращивание объемов производства при текущих ценах подтверждает, что сланцевики добились низкого порога рентабельности добычи, и это очень серьезный негативный фактор для мирового рынка в долгосрочной перспективе. По многим оценкам, заставить сланцевые компании США сбавить обороты смогут лишь цены в районе 40 долларов за баррель».

«Поддержки котировкам по-прежнему ждать неоткуда. Надежды на снижение активности в Америке снова угасли, а ОПЕК похвастаться нечем — показатели добычи растут, в основном из-за восстановления производства в Ливии и Нигерии, которые, похоже, не намерены останавливаться на достигнутом», — отметил Диргин.

«О дополнительных мерах поддержки рынка со стороны экспортеров тоже можно забыть после того, как Россия наотрез отказалась рассматривать вариант с увеличением объемов сокращения производства углеводородов», — добавил он.

«Таким образом, в более широком горизонте зацепок для Brent пока не наблюдается. В краткосрочной же перспективе есть надежда, что сегодняшние данные Baker Hughes снова отразят сокращение числа действующих установок. Тогда 10 июля цены могут попытаться совершить откат. Но только для того чтобы впоследствии привлечь новых продавцов», — считает эксперт.

Читайте также: «Нефть в негативе»