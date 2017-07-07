Москва, 7 июля, 2017, 14:49 — ИА Регнум. В Госдуме высмеяли предложение Виталия Милонова («Единая Россия») запретить рекламу операций по увеличению груди, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Хуан Миро. Звезда ласкает грудь негритянки. 1938

Милонов обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с предложением запретить рекламу операций по увеличению женской груди. «После такой операции существенно развивается риск различных заболеваний, онкологии и иных осложнений. С научной точки зрения такие операции можно сравнить с членовредительством. Рекламировать такие услуги аморально, и это не соответствует курсу нашего государства на оздоровление нации», указал парламентарий.

«Вынужден предупредить всех россиян: «Единая Россия» решила управлять внешним видом и красотой российских женщин. Мало нам было запрета кружевного белья — теперь выясняется, что депутату Милонову (кому же еще) не нравится женская грудь», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Пока что Милонов предлагает запретить рекламу операций по увеличению груди, однако, по мнению депутата, стоит ожидать и других предложений.

«Соответственно, депутат предлагает запретить рекламу таких операций. Пока — только рекламу. Совершенно очевидно, что следующий шаг — запрет таких операций в принципе. А дальше открывается широчайшее поле для новых запретов. Я не знаю других эстетических воззрений Виталия Милонова, но вдруг ему не нравится рыжий цвет волос? Обосновать запрет рекламы краски для волос не составит труда, ведь волосам она может нанести вред. Значит, — давайте запретим окрашивание волос. Начнем сажать парикмахеров», — пишет Тумусов в соцсети.

«А вдруг депутату не понравится маникюр? В конце концов, вдыхание паров лака может отрицательно сказаться на легких», — указал парламентарий.

Тумусов надеется, что у Минздрава хватит политической воли отказать Милонову в его обращении, а «Единая Россия» «наконец займется делом, а не рассматриванием женской груди».