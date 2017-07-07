Белгород, 7 июля, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский сохранит степень доктора наук. Решение об этом принял сегодня, 7 июля, диссертационный совет по историческим наукам Белгородского государственного университета. Оснований для удовлетворения требований о признании диссертации ненаучной члены диссовета не нашли.

Максим Цуканов Красная Весна Сергей Иванов и Владимир Мединский на открытии доски Маннергейму

Решение было ожидаемым — ранее комиссия диссовета вуза вынесла заключение о том, что претензии Вячеслава Козлякова, Константина Ерусалимского и Ивана Бабицкого к диссертации не могут быть приняты во внимание, а «научность» работы министра не вызывает сомнений. Члены комиссии усмотрели в работе Мединского «элементы идеологической тенденциозности», однако посчитали, что это не повлияло на соответствие работы требованиям.

Кроме того, комиссия не нашла и признаков плагиата в диссертационной работе Мединского — согласно заключению, пересказ тезиса без ссылки составил менее 0,09% от всего объема работы.

В голосовании приняли участие 22 члена диссертационного совета БелГУ, из них 19 высказались против лишения Мединского степени доктора наук, трое участников голосования воздержались, сообщает ТАСС.

Отметим, что на обсуждение вопроса о том, лишать или нет министра культуры докторской степени, у членов диссертационного совета белгородского вуза ушло около двух с половиной часов.

Как сообщало ИА REGNUM, диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» Владимир Мединский, тогда ещё не будучи министром, защитил в 2011 году. По итогам ее защиты он получил степень доктора наук.

А через некоторое время историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий заявили, что работа Мединского «ненаучна» и потребовали лишить его степени доктора наук.

Изначально диссертация была направлена для рассмотрения в Уральский федеральный университет, однако там так и не рассмотрели. После этого работу передали в МГУ — там ее рассматривать отказались, заявив, что плагиата в диссертации нет. В июне диссертация министра культуры была, по решению ВАК, передана в диссертационный совет Белгородского университета.

Сам Владимир Мединский прокомментировал ситуацию вокруг своей диссертационной работы лишь недавно — 4 июля «Российская газета» напечатала статью за его подписью. В конце статьи Мединский выражает уверенность, что «точку, которую поставит Белгородский государственный университет в эту пятницу, они всеми силами будут стараться превратить в многоточие».