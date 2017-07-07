Киев, 7 июля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Шестерых наркоторговцев задержали 7 июля в столице Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

The National Crime Agency Кокаин

Согласно сообщению, преступники участвовали в преступной организации, которая осуществляла распространение в Киеве каннабиса и кокаина. Сотрудники полиции провели 15 обысков, в ходе которых было изъято значительное количество наркотических и психотропных веществ, пистолет ПМ, два автомата АК с патронами, четыре винтовки и запал от гранаты РГД, а также денежная наличность.

Читайте также: На Украине могут открыть первый центр терапии марихуаной

Задержанным преступникам объявлено о подозрении в незаконном распространении и продаже наркотических веществ, окончательное решение будет вынесено в суде. Один из правонарушителей пошел на сотрудничество со следствием — его отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест, остальные пятеро содержатся в СИЗО.

Читайте также: Боец ВСУ под воздействием наркотиков расстрелял сослуживцев

Напомним, ранее в Черниговской области Нацполиция изъяла и уничтожила более 9 тыс. растений конопли, которыми был засажен целый огород местного жителя, которого уже привлекали к ответственности за распространение наркотиков.