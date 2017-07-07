Серпухов, Московская область, 7 июля, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Большой фестиваль кваса стартовал 7 июля в Серпуховском районе Московской области в поселке Дома отдыха Аванград. Праздник для всей семьи пройдет на территории отеля «Воздвиженское», сообщает РИАМО.

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При заезде гостей будут встречать двумя кружками разливного кваса. Гостей также ждут квест для тинейджеров, познавательная программа и лотерея с розыгрышем бочки кваса.

На следующий день фестиваля будут делиться тематическими рецептами, устроят «экстремальные соревнования и битву за квас», которые плавно перерастут в пейнтбол и лазертаг, добавляется в материале.

На третий день организаторы обещают следующие пункты программы: «Хлебный край» (тайное расследование специальных ингредиентов), «Воздвиженская окрошка» (приготовление любимого холодного супа команды анимации) и мини-дискотеку «Газики», поясняется на сайте.

Кроме того, для участников фестиваля устроят рыбалку, шоу-программу и алко-квест. Фестиваль кваса пройдет с 7 по 9 июля.