Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Президенту Владимиру Путину доложили о всех высказываниях главы США Дональда Трампа в Польше о России. Об этом, как передает RT сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Безусловно, — сказал представитель Кремля. — Обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, других официальных лиц из Вашингтона, мы подробно докладывали господину Путину для его информации в ходе подготовки к предстоящей двусторонней встрече с Трампом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля президент США Дональд Трамп совершил визит в Польшу, где провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Среди прочего, глава Белого дома подчеркнул, что он признает, что Россия вмешивалась в выборы в США, а также выступил за увеличение поставок природного газа из США в Европу.

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