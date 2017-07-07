Москва, 7 июля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Рубль в течение ближайших недель будет склонен к продолжению снижения против американского доллара к отметке 62−63 и против европейской валюты 69−70, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Что касается сегодняшнего дня (7 июля), то основными факторами, которые зададут тон торгов, должны стать фондовые площадки и результаты первой встречи президентов США и России на саммите G20 в немецком Гамбурге», — отметил эксперт.

«Вчерашнее снижение американских фондовых площадок на 0,8% сегодня может спровоцировать распродажи и на российском рынке, что приведет к снижению российской валюты в первой половине дня», — считает Быков.

Однако, по его мнению, «ближе к вечеру участники рынка могут снизить активность торгов по рублю, так как будут пристально следить за ходом первой встречи Трампа и Путина».

«Результаты встречи рынки, вероятно, будут отыгрывать уже в понедельник (10 июля), завершая пятницу с потерями для российской валюты», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 июля Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют. Так, курс доллара вырос на 67 копеек до 60,24 рубля. Курс евро увеличился на 71 копейку до 68,38 рубля.

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