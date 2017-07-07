Вена, 7 июля, 2017, 11:49 — ИА Регнум.

Австрия намерена положить конец программе разработки истребителя «Еврофайтер» и заменить его более экономичной альтернативой, заявили в Минобороны страны 7 июля, сообщает Reuters.

Marek Olszewski Eurofighter Typhoon

Заявление оборонного ведомства страны было сделано на фоне судебных тяжб Вены с компанией Airbus и консорциумом «Еврофайтер», в который входят британская BAE Systems и итальянская Leonardo. Поводом для подачи иска стали предполагаемые эпизоды мошенничества и лжи, связанные с заказом летательного аппарата на $2,3 млрд, сделанным в 2003 года. В Airbus и консорциуме отвергают подобные обвинения.

Согласно заявлению Минобороны страны, 15 истребителей «Еврофайтер» могут начать выводиться из эксплуатации уже в 2020 году. Дальнейшее их использование, рассчитанное на 30 лет — нормативный технический ресурс подобных летательных аппаратов — может обойтись Вене в €5 млрд.

Покупка же нового флота из 15 одноместных и двухместных сверхзвуковых самолетов за тот же период обойдется стране на $2 млрд дешевле, чем продолжение нынешней программы, указали в ведомстве.

«Необходимо осознать запредельную стоимость «Еврофайтера», — отметил глава Минобороны Ханс-Петер Доскоцил.

В его ведомстве уже заявили, что поддерживают с правительствами и ВВС ряда стран, а также производителями летательных аппаратов.