Москва, 7 июля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Известного актера Владимир Этуша, попавшего в реанимацию 26 июля, выписали из больницы, об этом телеканалу РЕН-ТВ 7 июля сообщили сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Алексей Никишин Владимир Этуш

Ранее СМИ уже сообщали о том, что выписка актера запланирована на 7 июля 2017 года, руководитель театра имени Вахтангова Киррил Крок выразил надежду, что Этуш вернется к работе к началу сезона, который откроется 6 сентября.

Директор театра также сообщил, что 9 июля актер вместе со своей женой намерен отправиться на отдых в зарубежную страну.

Напомним, 26 июня СМИ сообщили, что Владимир Абрамович попал в реанимацию. Он вместе со своей супругой посетил больницу и там получил травму спины. Этуш упал, когда поднимался по лестнице, жене не удалось удержать его от падения.

Советский и российский актер Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года, сейчас ему 95 лет, он является участником Великой отечественной войны. Несмотря на свой преклонный возраст актер исполняет роли в некоторых спектаклях театра имени Вахтангова.

Широкому зрителю он известен по своим ролям в фильмах: «Приключения Буратино», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и других.