Ярославль, 7 июля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. 6 июля в Ярославской области кандидат в губернаторы от «Яблока» Олег Виноградов попал в аварию во время сбора подписей в Большесельском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Виноградов.

Олег Виноградов Пробитое колесо

Кандидат объезжал муниципальных депутатов, собирая подписи муниципального фильтра. В Большесельском районе на скорости 100 километров в час у лидера ярославского «Яблока» лопнуло попавшее в яму колесо, и машина едва не разбилась.

«Хорошо, что на «встречке» никого не было и мы не столкнулись. Еле остановился и чудом не перевернулся», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

По мнению Виноградова, причиной происшествия стало плохое состояние областных дорог. 7 июля — последний день для сдачи подписей в облизбирком. Для регистрации в качестве кандидата надо собрать 62 подписи из не менее чем 15 районов области. У Олега Виноградова собрано 42, но не хватает представительства районов.

Если ему удастся это сделать, то он будет рекомендовать в Совет Федерации Евгения Майна, Евгению Тишковскую и Александра Ковалева. Евгений Майн был заместителем главы Рыбинска по городскому хозяйству. Сейчас он работает в институте проблем рынка, который входит в структуру Российской академии наук. Евгения Тишковская была депутатом ГД РФ, а сейчас работает в частной фирме по производству контактных линз. Александр Ковалев — ветеран труда, в прошлом летчик гражданской авиации, а сейчас является замом председателя ярославского «Яблока».