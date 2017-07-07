Москва, 7 июля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Правительственный закон, предлагающий нулевую ставку налога на прибыль организаций Дальнего Востока, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. Инициатива создаст благоприятные условия для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная Дума

Новые правила будут действовать в отношении организаций, которые осуществляют туристическую и рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа. По предложению авторов, льготный период ставки будет действовать с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года.

Перечень видов туристско-рекреационной деятельности сформирует правительство РФ. Рассчитывать на нулевую ставку налога на прибыль смогут те компании, которые не пользуются другими льготами, например, не применяют пониженные ставки по другим основаниям, а также не проводят операции с ценными бумагами. При этом, 90% доходов таких организаций должны быть доходами осуществления туристско-рекреационной деятельности.

Если организация не выполняет условия документа или не представляет соответствующие данные в определенные сроки, к ней применяется налоговая ставка в 20%. Организация также будет обязана уплатить в бюджет сумму пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным днем уплаты налога.