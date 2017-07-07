Ярославль, 7 июля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В музей Ростовский кремль в Ярославской области известный коллекционер русского искусства князь Никита Лобанов-Ростовский дарил фальшивые картины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ростовском кремле.

Музей «Ростовский кремль» Натюрморт, приписываемый Илье Машкову

Пять главных, центральных предметов, поступивших в музей от Никиты Лобанова-Ростовского (это работы А. Экстер, И. Машкова, Ж. Брака) получили негативные отзывы экспертов. Музей проинформировал об этом министерство культуры и Никиту Лобанова-Ростовского. Потомок русских эмигрантов считается одним из крупнейших владельцев коллекции русского искусства, он передавал в дар предметы с экспертными заключениями об их подлинности.

Музей долго сотрудничал с Лобановым-Ростовским и был готов был предоставить помещения для экспонирования полученных от дарителя произведений. В случае, если таких даров будет много, музей готов был предоставить для их экспонирования часть помещений дома основателя музея.

Речь шла именно о создании художественной экспозиции. По аналогии с мировой практикой такая экспозиция, конечно, могла бы быть названа «Музеем Лобановых-Ростовских».

Но, как сообщили в музее, князь Лобанов-Ростовский фактически попытался построить собственный музей. Но на такой проект ГМЗ «Ростовский кремль» и Министерство культуры РФ не давали согласия. А после обнаружения фальшивок среди даров музей отказался и от идеи отдельной художественной экспозиции.

«В настоящее время проводятся дополнительные экспертизы. Нам известно, что они подтверждают отрицательную оценку подлинности. Но официальные документы пока не получены. После получения результатов дополнительных экспертиз музей сможет дать более полную информацию», — сообщили в музее.

Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский (родился 6 января 1935 в Болгария) — сын эмигрантов, гражданин США, геолог, банкир и выдающийся коллекционер, собиратель театрально-декорационного русского искусства 1-й трети ХХ века (в частности, эскизов к «Русским сезонам»)

Выпускник Оксфордского университета (1958). Для продолжения образования переехал в США, поступил на геологический факультет Колумбийского университета в Нью-Йорке. В 1960 г. — получил степень магистра. Работал в частном банке «Лоуб Роудс», занимался разведкой нефти в Патагонии (Аргентина) и изучением испанского языка. Позже — поисками ртути в Тунисе и на Аляске, никеля в Венесуэле, железа (итибарита) в Либерии, работал на алмазных разработках в пустыне Калахари в Южной Африке.

Участвовал в создании Музея личных коллекций при ГМИИ им. А. С. Пушкина — в 1987 году передал в дар 80 произведений русской графики из своего собрания. Особое место среди них занимает известная серия Александры Экстер «Театральные декорации» (1930). Накануне открытия Музея личных коллекций в 1994 году передал музею дар фарфора первой трети XX века.