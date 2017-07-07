Москва, 7 июля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Совместное письмо трех сенаторов США президенту Дональду Трампу не возвращать РФ дипломатическую собственность в Совфеде называли скандалом, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

«Совместное письмо трех американских сенаторов с призывом к президенту США не возвращать России дипломатическую собственность — это, вообще-то, скандал. Потому что представители высшего законодательного (!) органа власти страны, гордящейся своей приверженностью праву, открыто призывают главу государства к прямому и грубому нарушению международных норм (точнее — к продолжению уже совершенного нарушения)», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Нарушается и законодательство США, исключающее столь откровенное посягательство на частную собственность, которая была легально приобретена еще СССР и после переоформлена на Россию, указал парламентарий.

По мнению Косачева, обоснование призыва к противоправным действиям — что, мол, возвращение этих объектов «придаст уверенности президенту Путину» и повлечет за собой «опасное расширение дестабилизирующих действия Кремля против мировых демократий», — «это уже на грани идеологической клиники».

«Я не знаю, как спасет «мировые демократии» удержание в заложниках дипсобственности, статус которой защищен международными конвенциями, но то, что это наносит огромный ущерб репутации США как ответственного участника этих конвенций, абсолютно очевидно», — подчеркнул он. «Это точно не тот способ, чтобы сделать «Америку вновь великой». Это — попытка воспроизвести поведение мелкого хулигана и шантажиста, но явно не великой державы», — считает российский сенатор.

По мнению Косачева, конгрессмены просто заигрались в свои войны против нового президента, и им пора уже осознать, что делать весь мир частью внутриамериканских «разборок» вредит самим США и их интересам.

«Здания должны быть возвращены, и чем скорее, тем лучше», — уверен он.

Три сенатора США, Джин Шахин (демократ), Марко Рубио и Джонни Исаксон (республиканцы), написали письмо президенту Дональду Трампу и попросили его не возвращать российской стороне дипсобственность, которая была изъята в декабре 2016 года, сообщает издание The Hill. Письмо написано перед встречей Трампа с Владимиром Путиным на полях саммита G20.